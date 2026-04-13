"كانوا بيسعوا على لقمة العيش".. إصابة 8 فتيات في انقلاب تروسيكل بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:00 م 13/04/2026

إصابة 8 فتيات إثر انقلاب تروسيكل

أصيبت 8 فتيات بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب تروسيكل وقع بدائرة مركز شرطة جهينة شمال محافظة سوهاج، وذلك أثناء عودتهن من العمل بالمزارع الجبلية.
وتلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بالإجراءات اللازمة ونقل المصابات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

تفاصيل الحادث

كشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال توازن التروسيكل أثناء سيره على الطريق، ما أدى إلى انقلابه بشكل مفاجئ، وإصابة جميع من كانوا على متنه.
وأوضحت التحريات أن الفتيات كن في طريق عودتهن من العمل بالمزارع الجبلية، قبل وقوع الحادث بدائرة مركز جهينة، مما تسبب في إصابات متفاوتة بينهن.

بيانات المصابات

وتبين من الفحص الطبي إصابة كل من: ملك ع 13 سنة بكدمات متفرقة بالقدمين، ونورهان أ 15 سنة بكدمة بالقدم اليمنى، ونوره م 16 سنة بكدمة في الرأس وحالتها العامة مستقرة، ومرام م 13 سنة بكدمات متفرقة بالقدمين، وفاطمة م 17 سنة بكدمة في الذراع الأيسر، وسمر ف 12 سنة بكدمة في القدم اليمنى، وجنى أ 12 سنة تعاني من ألم في الذراع الأيسر دون إصابات ظاهرية، ورانيا كامل مرجان 16 سنة بكدمة في الرأس مع استقرار حالتها الصحية.
وتم نقل جميع المصابات إلى مستشفى جهينة المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، مع متابعة حالاتهن الصحية من قبل الفرق الطبية.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

