خناقة الدور تتحول لتهديد بسلاح أبيض في واقعة مطعم الإسكندرية

كتب : علاء عمران

05:37 م 13/04/2026 تعديل في 07:22 م

واقعة تهديد بسلاح أبيض داخل مطعم في محافظة الإسكند

في مشهد يعكس كيف يمكن أن تتحول الخلافات اليومية البسيطة إلى مواقف خطرة، شهد مطعم بمحافظة الإسكندرية واقعة تعدٍ لفظي مصحوبة بالتلويح بسلاح أبيض، بعدما نشب خلاف بين أحد الزبائن والعاملين حول أولوية شراء بعض المأكولات.

الواقعة، التي وثقها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت حالة من القلق، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف ملابساتها وضبط مرتكبها خلال وقت وجيز.

بداية واقعة فيديو مطعم الإسكندرية

تعود تفاصيل الحادث إلى مشادة كلامية نشبت داخل المطعم بين شخص وكلٍ من مالك المطعم وأحد العاملين به، وذلك بسبب خلاف على أولوية الشراء. وبحسب ما أفاد به الطرفان، بدأ النقاش بشكل عادي قبل أن يتصاعد تدريجيًا نتيجة تمسك كل طرف بموقفه، ما أدى إلى احتدام الموقف وتحوله إلى مشادة حادة.

تصعيد مفاجئ داخل مطعم الإسكندرية

خلال لحظات التوتر، أقدم الشخص على التعدي بالسب على العاملين، قبل أن يقوم بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته، ويبدأ في التلويح به في محاولة للتهديد، الأمر الذي أثار حالة من الفزع داخل المكان، خاصة بين الزبائن المتواجدين.

ورغم خطورة التصرف، لم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات، حيث لم يستخدم السلاح في الاعتداء الفعلي، واقتصر الأمر على التهديد والتلويح.

انتشار فيديو واقعة مطعم الإسكندرية

لم تمضِ ساعات حتى انتشر مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك السريع لفحصه، وتحديد ملابساته، والتأكد من حقيقة ما جرى.

الفيديو أظهر بوضوح لحظة التهديد، وهو ما ساهم في تسريع إجراءات الفحص والتحري.

ضبط المتهم بواقعة مطعم الإسكندرية

من خلال الفحص وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق، وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وهو نفس السلاح الظاهر في مقطع الفيديو المتداول.

بمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء تصرفه كان الخلاف على أولوية شراء المأكولات داخل المطعم، مؤكدًا أنه لم يقصد إحداث إصابات، وإنما كان في حالة غضب دفعته إلى هذا السلوك.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

فيديو قد يعجبك



محمد رمضان يشعل الأجواء من تركيا.. تعاون جديد مع مغني الراب Lvbel c5
زووم

محمد رمضان يشعل الأجواء من تركيا.. تعاون جديد مع مغني الراب Lvbel c5
حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..
أخبار مصر

حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..
لا نضمن التأهل.. إنريكي يتحدث عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

لا نضمن التأهل.. إنريكي يتحدث عن مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض.. ترامب يقطع مؤتمره عن إيران
شئون عربية و دولية

لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض.. ترامب يقطع مؤتمره عن إيران
الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
أخبار مصر

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو