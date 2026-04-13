في مشهد يعكس كيف يمكن أن تتحول الخلافات اليومية البسيطة إلى مواقف خطرة، شهد مطعم بمحافظة الإسكندرية واقعة تعدٍ لفظي مصحوبة بالتلويح بسلاح أبيض، بعدما نشب خلاف بين أحد الزبائن والعاملين حول أولوية شراء بعض المأكولات.

الواقعة، التي وثقها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت حالة من القلق، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف ملابساتها وضبط مرتكبها خلال وقت وجيز.

بداية واقعة فيديو مطعم الإسكندرية

تعود تفاصيل الحادث إلى مشادة كلامية نشبت داخل المطعم بين شخص وكلٍ من مالك المطعم وأحد العاملين به، وذلك بسبب خلاف على أولوية الشراء. وبحسب ما أفاد به الطرفان، بدأ النقاش بشكل عادي قبل أن يتصاعد تدريجيًا نتيجة تمسك كل طرف بموقفه، ما أدى إلى احتدام الموقف وتحوله إلى مشادة حادة.

تصعيد مفاجئ داخل مطعم الإسكندرية

خلال لحظات التوتر، أقدم الشخص على التعدي بالسب على العاملين، قبل أن يقوم بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته، ويبدأ في التلويح به في محاولة للتهديد، الأمر الذي أثار حالة من الفزع داخل المكان، خاصة بين الزبائن المتواجدين.

ورغم خطورة التصرف، لم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات، حيث لم يستخدم السلاح في الاعتداء الفعلي، واقتصر الأمر على التهديد والتلويح.

انتشار فيديو واقعة مطعم الإسكندرية

لم تمضِ ساعات حتى انتشر مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك السريع لفحصه، وتحديد ملابساته، والتأكد من حقيقة ما جرى.

الفيديو أظهر بوضوح لحظة التهديد، وهو ما ساهم في تسريع إجراءات الفحص والتحري.

ضبط المتهم بواقعة مطعم الإسكندرية

من خلال الفحص وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق، وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وهو نفس السلاح الظاهر في مقطع الفيديو المتداول.

بمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء تصرفه كان الخلاف على أولوية شراء المأكولات داخل المطعم، مؤكدًا أنه لم يقصد إحداث إصابات، وإنما كان في حالة غضب دفعته إلى هذا السلوك.

