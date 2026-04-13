كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بمحافظة البحيرة، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه في البحيرة

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك بمحاولة اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

اقرأ أيضا:

