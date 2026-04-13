إعلان

بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه في البحيرة

كتب : علاء عمران

03:12 م 13/04/2026

ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه في البحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بمحافظة البحيرة، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك بمحاولة اختصار الطريق.
وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية البحيرة دمنهور سير عكس الاتجاه مخالفة مرورية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

