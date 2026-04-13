البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة على مائدة إفطار شم النسيم في دير السريان

كتب : محمد أبو بكر

04:45 م 13/04/2026
    البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في إفطار شم النسيم بدير السريان
    البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في إفطار شم النسيم بدير السريان

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، الآباء المطارنة والأساقفة، وذلك حول مائدة جمعتهم بحديقة دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون، وهو تقليد سنوي يحافظ عليه منذ جلوسه على كرسي مارمرقس.

وشهدت المائدة مشاركة عدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة.

كان وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا محبته الصادقة لكل المصريين وحرصه الدائم على إرسال برقيات تهنئة مفرحة للأقباط.

وأشاد قداسته خلال ترؤسه قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بروح التكاتف التي تجمع أبناء الوطن، معربًا عن تقديره لجهود الدكتور مصطفى مدبولي وكافة قيادات القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

