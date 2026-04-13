تلقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



تثبيت التهدئة والوساطة السلمية



شهد الاتصال تركيزا على ضرورة "تثبيت وقف إطلاق النار" لضمان استدامة الهدوء، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء القطري على أهمية تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة القائمة.



وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن، أن "الحوار والوسائل السلمية" هما السبيل الوحيد لمعالجة جذور الأزمة، بما يضمن التوصل إلى اتفاق مستدام ويمنع انزلاق المنطقة نحو جولات جديدة من التصعيد، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".



تحذير من تسييس الممرات البحرية



وفي سياق متصل، أكد الوزير القطري، ضرورة فتح الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة الدولية، مشددا على رفض الدوحة لاستخدام الممرات المائية كورقة ضغط أو مساومة سياسية.



وحذّر وزير خارجية قطر، من الآثار السلبية العميقة لأي تعطيل للملاحة على دول المنطقة، وعلى أمن إمدادات الطاقة والغذاء عالميا، مؤكدا أن المساس بهذا القطاع الحيوي ينعكس مباشرة على الأمن والسلم الدوليين.