إعلان

هل يقفز النفط إلى 150 دولارا بسبب مضيق هرمز وكيف تتأثر مصر؟

كتب : أحمد الخطيب

04:18 م 13/04/2026 تعديل في 04:29 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتصاعد التحذيرات من قفزة حادة في أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولارًا للبرميل، حال مضي الولايات المتحدة في تنفيذ حصار بحري على مضيق هرمز، في خطوة قد تدفع الأسواق إلى واحدة من أعنف أزمات الطاقة عالميًا.

لماذا تتجه توقعات أسعار النفط إلى 150 دولارًا؟

بحسب ما نشرت بلومبرج، توقعت شركة مجموعة أونيكس كابيتال أن تقفز أسعار النفط إلى ما بين 140 و150 دولارًا للبرميل، إذا تم تنفيذ الحصار الأمريكي.

وقال خورخي مونتيبك، المدير الإداري للمجموعة، إن الأسعار الحالية لا تعكس حجم المخاطر، مشددًا على أن السوق لا يسعر حتى الآن السيناريو الأسوأ.

ماذا حدث للأسعار حتى الآن في أسعار النفط؟

ارتفع خام برنت إلى أكثر من 103 دولارات للبرميل، مسجلًا زيادة بنحو 8%، عقب فشل المحادثات بين واشنطن وطهران، ما عزز المخاوف من تفاقم أزمة الطاقة العالمية.

كم ستتكلف مصر إذا ارتفعت أسعار النفط لـ150 دولارا؟

قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، إن موازنة مصر بنيت على أساس سعر 75 دولارًا للبرميل.

وشدد على أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط ترفع تكلفة فاتورة الطاقة بنحو 4 مليارات جنيه سنويًا. ما يعني أنه في حال ارتفاع سعر البرميل لـ150 دولارا، فإن موازنة مصر ستتكلف 300 مليار جنيه، فاتورة لارتفاع سعر النفط فقط. فيما يمكن أن يفاقم تغير سعر صرف الجنيه فاتورة التكلفة.

كم قد يخسر العالم من الإمدادات؟

بحسب تقديرات خورخي مونتيبك المدير التنفيذي بمجموعة "أونيكس كابيتال"، قد يؤدي الحصار إلى فقدان نحو 12 مليون برميل يوميًا من الإمدادات، وهو ما قد يحول التوترات الحالية إلى أزمة عالمية واسعة النطاق، خاصة في الدول المعتمدة على نفط الشرق الأوسط.

ويرى مونتيبك أن استهداف حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية قد يدفع الصراع إلى مستوى عالمي، مع تأثيرات مباشرة على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، خصوصًا في آسيا ودول المحيط الهادئ.

في المقابل، أشار إلى أن تراجع دونالد ترامب عن هذه الإجراءات قد يخفف الضغوط، مع إمكانية استقرار الأسعار قرب 100 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة بدلًا من القفزات الحادة.

أسعار النفط مضيق هرمز إيران وأمريكا ترامب

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

