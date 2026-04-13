غرفة مخالفة تشعل مشاجرة بين جارين بالقاهرة والأمن يتدخل

كتب : علاء عمران

04:43 م 13/04/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر نشوب مشاجرة بين شخصين بمحافظة القاهرة.

مشاجرة بسبب غرفة مخالفة

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين (ربة منزل، وأحد الأشخاص)، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام أول بالقاهرة، وذلك على خلفية خلافات بينهما بسبب قيام الأولى بإنشاء غرفة مخالفة داخل عقار بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن الثاني قام بالإبلاغ عن الواقعة للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة وإزالتها، وهو ما تسبب في تطور الخلاف إلى مشاجرة بين الطرفين.

الأمن يضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وفق ما ورد في التحريات، كما تم التوصل إلى الصلح والتراضي بين الطرفين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

