النائب العام يكلف بمتابعة مخالفات حظر النشر بقضايا سيدة الإسكندرية والمنوفية

كتب : أحمد أبو النجا

02:35 م 13/04/2026 تعديل في 02:58 م

النائب العام المستشار محمد شوقي

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أي مخالفة لقرار الحظر في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وسائر الوسائط التي يتم من خلالها نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار أو بيانات أو تعليقات أو مقاطع أو صور أو تسجيلات تتعلق بعدد من الواقع.

يأتي ذلك في ضوء قرار حظر النشر الصادر عن النائب العام، في وقائع القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، وما تفرضه مقتضيات حسن سير التحقيقات.

النيابة تتوعد المخالفين لقرار حظر النشر

وأهابت النيابة العامة بالجميع الالتزام بأحكام القانون وقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أو نشر أي مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها، تجنبًا للمساءلة القانونية.

كما أكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لأي إخلال بقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات، حفاظًا على سلامة التحقيقات وصونًا لحقوق أطرافها.

