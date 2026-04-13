170 مليون جنيه حصيلة غسل أموال.. سقوط عصابة تجارة المخدرات

كتب : علاء عمران

03:29 م 13/04/2026

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف تشكيل عصابي لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

شركات وعقارات وسيارات.. حيل عصابة لإخفاء أموال المخدرات

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي يضم 8 عناصر جنائية.

الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا لغسل أموال المخدرات عبر أنشطة مشروعة

وتبين قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 170 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

