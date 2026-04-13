إعلان

مذكرة للبحرية الأمريكية تكشف جزءًا من خطة حصار هرمز

كتب : وكالات

04:04 م 13/04/2026

البحرية الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مذكرة صادرة عن البحرية الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن القوات الأمريكية ستفرض سيطرة بحرية في كل من بحر العرب وخليج عُمان.

وأفادت المذكرة بأن هذه السيطرة تمتد لتشمل حركة جميع السفن، بصرف النظر عن العلم الذي ترفعه، في إطار إجراءات تهدف إلى إحكام الرقابة البحرية.

كما أوضحت أن هذه الإجراءات لن تعيق مرور السفن عبر مضيق هرمز إذا كانت متجهة إلى وجهات غير إيرانية أو قادمة منها.

وأشارت إلى أن السفن المصنفة محايدة قد تخضع لعمليات تحقق وتفتيش، للكشف عن أي شحنات يُشتبه في كونها مهربة.

وأكدت المذكرة أنه سيتم السماح بمرور شحنات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية والسلع الأساسية، بشرط إخضاعها لعمليات تفتيش قبل السماح لها بالعبور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة مضيق هرمز البحرية الأمريكية الملاحة خليج عُمان حرب إيران

أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

