كشفت مذكرة صادرة عن البحرية الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن القوات الأمريكية ستفرض سيطرة بحرية في كل من بحر العرب وخليج عُمان.

وأفادت المذكرة بأن هذه السيطرة تمتد لتشمل حركة جميع السفن، بصرف النظر عن العلم الذي ترفعه، في إطار إجراءات تهدف إلى إحكام الرقابة البحرية.

كما أوضحت أن هذه الإجراءات لن تعيق مرور السفن عبر مضيق هرمز إذا كانت متجهة إلى وجهات غير إيرانية أو قادمة منها.

وأشارت إلى أن السفن المصنفة محايدة قد تخضع لعمليات تحقق وتفتيش، للكشف عن أي شحنات يُشتبه في كونها مهربة.

وأكدت المذكرة أنه سيتم السماح بمرور شحنات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية والسلع الأساسية، بشرط إخضاعها لعمليات تفتيش قبل السماح لها بالعبور.