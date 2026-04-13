الداخلية تضبط سيدة سرقت هاتف طالبة وسط الشارع ببني سويف

كتب : علاء عمران

03:01 م 13/04/2026 تعديل في 03:03 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أخرى بسرقة هاتفها المحمول بمحافظة بني سويف.

سرقة هاتف بالمغافلة في بني سويف

وبالفحص وبسؤال القائمة على النشر، وهي طالبة مقيمة بمحافظة بني سويف، قررت أنه أثناء تواجدها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بني سويف، فوجئت باختفاء هاتفها المحمول، وتمكنت من الحصول على مقطع فيديو من أحد المحال التجارية بالمنطقة، يوثق قيام إحدى السيدات بسرقة الهاتف من حقيبتها بأسلوب "المغافلة".

وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها إحدى السيدات لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة القسم، وعُثر بحوزتها على الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

