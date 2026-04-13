توجيه مهم من وزير العمل بشأن العمالة غير المنتظمة

كتب : محمد أبو بكر

04:52 م 13/04/2026 تعديل في 04:52 م
أجرى حسن رداد، وزير العمل، اليوم الإثنين، جولة تفقدية داخل عدد من المواقع الإنشائية، التقى خلالها بعدد من العمال، خاصة من فئة العمالة غير المنتظمة، واستمع إلى مطالبهم وتحدياتهم في بيئة العمل ومواقع الإنتاج.

وشدد "رداد"، خلال اللقاء، على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، وتتابع بشكل مستمر أوضاعها واحتياجاتها، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في توسيع مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة باعتبارها أحد أهم ركائز عملية البناء والتنمية.

وأوضح أن وزارة العمل تعمل على تطوير آليات الدعم المقدمة للعمال، مع تعزيز قنوات التواصل المباشر معهم داخل مواقع العمل.

ووجّه وزير العمل، مديرية العمل المختصة، بضرورة تكثيف الجهود لحصر العمالة غير المنتظمة داخل مواقع الإنتاج، والعمل على تسجيلها بقاعدة بيانات الوزارة، تمهيدًا لتقديم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية، إلى جانب التأكد من توافر بيئة عمل آمنة ولائقة، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ووجّه الوزير، مديريات العمل في مختلف المحافظات بزيادة التواجد الميداني داخل مواقع العمل، ومواصلة التواصل مع العمال وأصحاب الأعمال، بهدف رفع الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية، وأهميتها في حماية العامل والحفاظ على أدوات ومعدات العمل، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية في بيئة آمنة.

ووجه وزير العمل، التحية والتقدير للعمال، مؤكدًا أن العامل المصري شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة، وأن الوزارة ستظل حاضرة في الميدان، داعمة للعمال ومستمعة إلى مطالبهم، مع استمرار تطوير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية بما يليق بدورهم في مسيرة التنمية.

