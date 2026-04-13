بعد توجيهات السيسي.. البرلمان يكشف موعد إحالة قانون الأحوال الشخصية

كتب : نشأت حمدي

04:11 م 13/04/2026

مجلس النواب

قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن وزارة العدل لديها مشروع قانون جاهز بشأن الأحوال الشخصية، متوقعًا إحالته للبرلمان في أقرب وقت بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة .

وأشاد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، لافتًا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضع دائمًا تماسك الأسرة في مقدمة أولوياته، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تماسك الدولة.

كما أشاد "محجوب"، بقرار وزير العدل بوقف بعض الخدمات الحكومية للزوج الممتنع عن سداد النفقة للزوجة، مؤكدًا أنه لا يحق للأب الامتناع عن سداد النفقة للأبناء بسبب الخلاف مع المطلقة، لأن الضرر في هذه الحالة يقع على الأطفال، خاصة أنهم في بعض الأحيان يحتاجون إلى الخدمات الأساسية مثل الطعام، والتعليم، والعلاج.

