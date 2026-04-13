ترامب: البحرية الإيرانية دُمّرت وأي اقتراب من الحصار سيُواجه بالقوة

كتب : وكالات

04:49 م 13/04/2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البحرية التابعة لإيران "أصبحت في قاع البحر" بعد تدمير 158 سفينة، مؤكداً أن ما لم يتم استهدافه هو عدد محدود من الزوارق السريعة التي لا تُعد تهديدًا كبيرًا.

وأضاف ترامب في تدوينة له على منصة إكس، أن أي من هذه الزوارق إذا اقتربت من نطاق الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، سيتم التعامل معها فورًا وتدميرها، باستخدام نفس أساليب الاستهداف السريعة والحاسمة المستخدمة ضد قوارب تهريب المخدرات في البحر.

وأشار ترامب إلى أن هذه العمليات أسهمت في وقف نسبة كبيرة من عمليات تهريب المخدرات عبر البحر، مؤكدًا أن 98.2% منها قد توقفت، بحسب تعبيره.
ودخل الحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة على السفن المتجهة إلى الموانئ التابعة لإيران أو الخارجة منها حيز التنفيذ، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (14:00 بتوقيت جرينتش).

وكان دونالد ترامب قد حدد هذا التوقيت كموعد نهائي لبدء تطبيق الحصار البحري، في إطار خطوات تصعيدية تهدف إلى الضغط على طهران.

في المقابل، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن البحرية الأمريكية لن تقوم بإيقاف السفن التي تعبر المضيق إذا كانت متجهة إلى موانئ غير إيرانية أو قادمة منها، ما يشير إلى أن الإجراءات تستهدف بشكل أساسي الأنشطة المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل جولة مفاوضات مكثفة جرت في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي جمعت مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران وباكستان، دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

