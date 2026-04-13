بينهم أبو زهرة وهاني شاكر.. نجوم الفن في المستشفيات: تعرف على حالاتهم

تعرض عدد من نجوم الفن، لأزمات صحية خلال الفترة الماضية، استلزمت نقلهم للمستشفى، بعضهم تدهورت حالته الصحية، ويخضع للملاحظة الدقيقة في المستشفى.

مصراوي يعرض لكم أبرز نجوم الفن الدين تعرضوا لأزمات صحية الفترة الماضية:

عبدالرحمن أبو زهرة

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، عن نقل والده لغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، ووضعه على جهاز التنفس.

وأكد أبو زهرة منذ أيام أن حالة والده لا تتحسن، كما وجه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، لاهتمامهم بمتابعة الحالة الصحية لوالده.

هاني شاكر

خضع الفنان الكبير هاني شاكر، لعملية جراحية بالقولون الشهر الماضي، وبعدها قررت أسرته نقله لإحدى المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس، لاستكمال إجراء الفحوصات والاطمئنان على حالته.

كما نفت أسرته ما أشيع الفترة الماضية، عن تدهور حالته الصحية، وأكدت أنه يستجيب للعلاج وحالته الصحية مستقرة بشكل كبير.

سامي عبدالحليم

نقل الفنان الكبير سامي عبدالحليم لغرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، بعد تعرضه لجلطة في المخ، وحرصت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة على متابعة حالته الصحية خلال الساعات الماضية.

فتحي سعد

تعرض الفنان فتحي سعد، لأزمة صحية منذ أيام، نقل على إثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، بسبب ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، ووجود التهابات في الكبد والكلى.

