كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة أجرة "تاكسي" بالتعدي عليها أثناء تصويره، بسبب خلاف بينهما حول قيمة الأجرة، بأحد الشوارع بمحافظة الفيوم.

الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سائق تاكسي على سيدة بالفيوم

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وبسؤالها، قررت أنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري، استقلت سيارة أجرة "تاكسي" من محل إقامتها متجهة إلى إحدى المستشفيات، وعقب وصولها نشبت مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة، بسبب مطالبته بأجرة أعلى من المقررة، ورفضه إنزالها أمام باب المستشفى.

وأضافت أنه أثناء قيامها بتصويره، تعدى عليها بالسب، وحاول الاستيلاء على هاتفها المحمول، قبل أن يتدخل الأهالي لفض الاشتباك بينهما.

خلاف على الأجرة يتحول لمشاجرة في شوارع الفيوم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.