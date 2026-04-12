مقطع فيديو صادم يوثق لحظات اعتداء عنيف في أحد شوارع الإسكندرية، أثار حالة من الغضب على مواقع التواصل. لكن خلف اللقطات الدامية، تكشفت قصة مشاجرة بدأت بخلاف بسيط وانتهت بإصابة خطيرة.

بلاغ مشاجرة الإسكندرية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء شخصين على آخر بأسلحة بيضاء في مشهد أثار استياءً واسعًا، ودفع الجهات المختصة للتحرك لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل مشاجرة الإسكندرية

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بين طرفين، الأول عامل لديه معلومات جنائية، أصيب بجرح قطعي في الرأس فيما ضم الطرف الثاني شقيقين، لأحدهما معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون في نطاق القسم وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلاف على أولوية المرور، تطور سريعًا إلى اشتباك عنيف.

استخدام أسلحة بيضاء في مشاجرة الإسكندرية

خلال المشاجرة، أقدم الشقيقان على التعدي على الطرف الأول باستخدام أسلحة بيضاء، ما أدى إلى إصابته بإصابة بالغة في الرأس، استدعت التدخل الطبي وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما سلاحان أبيضان يُعتقد أنهما المستخدمان في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما، اعترفا بالتعدي على المجني عليه، مؤكدين أن ذلك جاء نتيجة الخلافات بينهما على أولوية المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم حيال المتهمين.

