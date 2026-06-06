الداخلية تضبط 3 طلاب لاتهامهم بمضايقة سيدة أمام شرفة منزلها بالقاهرة
كتب : صابر المحلاوي
ضبط متهم - تعبيرية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام 3 أشخاص بمضايقتها والإتيان بأفعال خادشة للحياء أمام شرفة منزلها بالقاهرة.
ضبط 3 طلاب لاتهامهم بمضايقة سيدة
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وبسؤال الشاكية، قررت بتضررها من المتهمين لقيامهم بمضايقتها أثناء تواجدها بشرفة منزلها، وعند مطالبتها لهم بالانصراف قاموا بتوجيه السباب لها والإتيان بأفعال خادشة للحياء.
وأمكن تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهم 3 طلاب مقيمون بمحافظة القاهرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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