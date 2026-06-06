كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائمة على النشر بتعرض شقيقها للاعتداء بسلاح أبيض وعصا خشبية ومحاولة قتله عن طريق الاصطدام به بسيارة بالقليوبية.

مشاجرة عائلية تنتهي باتهامات كاذبة وضبط طرفيها

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة طوخ بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم والد وشقيق القائمة على النشر، وطرف ثان يضم زوج شقيقة الشاكية وشقيقه، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات عائلية حول المصاهرة.

وتبين أن الطرفين تعدوا على بعضهم بالسب والضرب، وتم ضبطهم، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات، ونفى الطرف الثاني محاولة القتل المنسوبة إليهم.

وبسؤال القائمة على النشر، أقرت باختلاقها الادعاء الكاذب نكاية في الطرف الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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