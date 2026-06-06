قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة المتهم "و. ال."، مدير الأعمال السابق للفنان العالمي فان دام، في القضية رقم 35 لسنة 2026 جنح اقتصادية مصر الجديدة، إلى جلسة 13 يونيو الجاري.

تفاصيل اتهام مدير أعمال فان دام السابق

وتعود وقائع القضية إلى اتهام الفنان العالمي مدير أعماله السابق بنشر صور ومحتوى مسيء له عبر وسائل تقنية المعلومات، إلى جانب تهديده والتشهير به وإسناد وقائع من شأنها الإضرار بسمعته والنيل من اعتباره.

وكشفت أوراق الدعوى أن المتهم طلب مبالغ مالية من المجني عليه دون وجه حق، كما أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى اعتبره الفنان مسيئًا له.

وطالب الفنان العالمي، من خلال دعواه المدنية، بإلزام المتهم بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، جبرًا للأضرار التي قال إنه تعرض لها جراء تلك الوقائع.

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