أثار مسلسل الفانتازيا والتشويق "المداح 6: أسطورة النهاية" حالة من الترقب منذ عرضه رمضان الماضي لربطه الدرامي المثير مع تاريخ اليوم، السادس من يونيو 2026، بعدما وظف صُناع العمل هذا التاريخ ليكون موعدًا لأسوأ كابوس يواجهه بطل العمل صابر المداح.

بوابة إبليس

تعود سرية هذا التاريخ إلى كشف درامي قدمه الشيخ ياسين، الذي جسد دوره أحمد السقا، حول مخطط شيطاني عمره 27 عامًا، يقوده "سميح" - جسده الفنان فتحي عبدالوهاب - لفتح ما يُعرف بـ "بوابة إبليس" عبر التضحية بـ 6 أطفال، ليكون المستهدف الأكبر هذه المرة هو "عز"، نجل المداح، في تاريخ يحمل دلالات رقمية ترمز للشيطان.

صراع الأحجار

تتمركز المواجهة حول استعادة 4 أحجار كريمة تمثل مفتاح القوة، نجح معسكر الشر في السيطرة على أحدها. وتصاعدت حدة التوتر بمحاولات المداح إشعال فتيل الفتنة بين "موت" و"سميح" للاستحواذ على الزمردة، بالتزامن مع تهديدات متزايدة طالت العالم الروحاني رجائي وابنته لإجباره على التعاون.

فضح الخداع

في سياق المواجهة المباشرة، وجه صابر المداح ضربة قاضية للدكتور سامر، ونجح بمساعدة شقيقه حسن في فضحه عبر بث مباشر مفاجئ. وأسقط المداح القناع عن خطابات سامر التنموية، كاشفًا استغلاله للوعي الزائف بغرض تصدر "التريند" وتمرير أجندة شيطانية، وهو ما تزامن مع ظهور طفلة غامضة بقدرات خارقة ترتبط تفاصيلها بطقوس البوابة.

عودة الموتى

تشعبت الأزمات بسقوط "رحاب" في فخ التخبط المظلم، حيث فقدت قدرتها على قراءة التاروت وباتت لا ترى سوى الموت، لتُساوم بتسليم طفل لاستعادة قوتها. وفي المقابل، قاد سر قديم كشفت عنه "دليلة" بطل العمل إلى العثور على "كتاب العهد" في بيت مهجور، قبل أن يصطدم بظهور مربك لوالده المتوفى، لتبقى موازين المعركة معلقة بنصيحة حاسمة تلقاها صابر المداح بضرورة الاعتكاف، في رسالة تؤكد أن القوة الحقيقية لغلق بوابات الشر تنبع من اليقين الكامل، لا من سحر الخواتم والأحجار.

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