العثور على جثة إثر سقوط من علو بمنطقة بشتيل - تعبر

في مشهد صادم هز هدوء المنطقة، استيقظ أهالي شارع المزرعة بجوار مسجد حجاج في بشتيل شمال الجيزة على واقعة مأساوية، بعدما عُثر على جثة لشخص سقط من ارتفاع شاهق، لتبدأ التساؤلات حول ملابسات الحادث.

تفاصيل بلاغ جثة بشتيل

تلقى مدير قطاع شمال الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة في شارع المزرعة، بالقرب من مسجد حجاج بمنطقة بشتيل، وذلك إثر السقوط من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية.

وبحسب الإفادة الأولية، فإن الجثة وُجدت في موقع البلاغ، فيما لم تتضح حتى الآن هوية الشخص أو الأسباب التي أدت إلى سقوطه من هذا الارتفاع.

انتظار المعاينة لكشف هوية جثة بشتيل

تنتظر الجهات المختصة وصول فريق المعاينة لمباشرة فحص موقع الحادث، ورفع الأدلة، ومعرفة ما إذا كانت الواقعة نتيجة حادث عرضي أم أن هناك شبهة جنائية وراء السقوط.

ومن المقرر أن تشمل المعاينة فحص مكان السقوط، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، بالإضافة إلى مراجعة أي كاميرات مراقبة قد تكون وثّقت اللحظات الأخيرة قبل الحادث.

ترقب أهالي بشتيل

سادت حالة من القلق والحزن بين سكان المنطقة، الذين تجمهروا بمحيط الواقعة فور انتشار الخبر، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

وأكد بعض الأهالي أنهم فوجئوا بصوت ارتطام قوي، قبل أن يكتشفوا وجود الجثة، ما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالحادث.

من المنتظر أن يتم نقل الجثمان إلى المشرحة عقب انتهاء المعاينة، مع تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، تمهيدًا لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين