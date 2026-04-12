قرار قضائي جديد في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد محمد أبو بكر بـ5.7 مليون جنيه

كتب : أحمد عادل

02:12 م 12/04/2026 تعديل في 02:27 م

دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد محمد أبو بكر

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى التعويض المقامة من دفاع الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، وذلك على خلفية إدانته بالسب والقذف، إلى جلسة 19 أبريل الجاري.

نزاع قضائي جديد بين ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر يعود للمحكمة

وكان المحامي عبد الله منصور قد أقام دعوى تعويض ضد الشيخ محمد أبو بكر، مطالبًا بتعويض قدره 5.7 مليون جنيه، بعد صدور حكم بإدانته في قضية سب وقذف موكلته.

تطورات مثيرة في قضية التعويض بالملايين

وفي وقت سابق، كانت محكمة النقض قد رفضت الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي، على الحكم الصادر بتغريم كلٍ منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.

وتواصل المحكمة الاقتصادية نظر الدعوى المقامة للتعويض، في ضوء ما انتهت إليه الأحكام السابقة في القضية.

ميار الببلاوي محمد أبو بكر المحكمة الاقتصادية سب وقذف محكمة النقض

