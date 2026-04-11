تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية التي تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بنطاق عدة محافظات، بتجهيز كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا لترويجها.

استهداف البؤر الإجرامية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم في قضايا متعددة، أبرزها الاتجار في المخدرات، وحيازة الأسلحة النارية، والسرقة بالإكراه، والحريق العمد، والتحريض على القتل والشروع فيه، وذلك بنطاق محافظات الإسماعيلية والدقهلية والقليوبية.

ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

وتمكنت القوات من ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية، وبحوزتهم نحو 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش والهيروين والهيدرو والشابو، إلى جانب أكثر من 163 ألف قرص مخدر ومنشط.

كما تم ضبط 90 قطعة سلاح ناري، تنوعت بين بنادق آلية وخرطوش وفرد خرطوش وطبنجة.

قيمة المضبوطات والإجراءات

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 164 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

