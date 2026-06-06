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فرح أسطوري".. 25 صورة ترصد أجواء حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة

كتب : هاني صابر

12:27 م 06/06/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أبو هشيمة
  • عرض 25 صورة
    تامر مرسي وباسم سمرة
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة وماجد المصري
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (2)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (3)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (6)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (5)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة (4)
  • عرض 25 صورة
    حفل-زفاف-ابنة-شقيق-عماد-زيادة-(7)
  • عرض 25 صورة
    راغب علامة (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل-زفاف-ابنة-شقيق-عماد-زيادة-(1)
  • عرض 25 صورة
    راغب علامة (3)
  • عرض 25 صورة
    عمرو دياب (2)
  • عرض 25 صورة
    راغب علامة (2)
  • عرض 25 صورة
    عمرو دياب وهنيدي وعماد زيادة
  • عرض 25 صورة
    عصام السقا وزوجته
  • عرض 25 صورة
    عمرو دياب وأحمد زاهر
  • عرض 25 صورة
    عمرو دياب
  • عرض 25 صورة
    عمرو دياب يغني
  • عرض 25 صورة
    هنيدي وباسم سمرة وبوسي
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ومحمد سامي ووالدته
  • عرض 25 صورة
    يمنى طولان وزوجها
  • عرض 25 صورة
    ماجد المصري وياسر جلال

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أقيم مساء أمس الجمعة، حفل زفاف مايا ابنة الفنان عماد زيادة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

عمرو دياب ونادية الجندي وراغب علامة

وشهد حفل الزفاف حضور كوكبة من الفنانين بينهم المنتج تامر مرسي، عمرو دياب، يسرا، نادية الجندي، باسم سمرة، جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، إدوارد، السيناريست يوسف معاطي، ماجد المصري، مي عمر، المخرج محمد سامي، راغب علامة، جومانا مراد، أحمد زاهر، محمد هنيدي، بوسي، إدوارد، ياسر جلال، الإعلامية هالة سرحان.

ظهور عصام السقا وزوجته لأول مرة

شهد حفل الزفاف ظهور الفنان عصام السقا مع زوجته لأول مرة في مناسبة اجتماعية.

عماد زيادة يحتفل بعقد قران ابنة شقيقه

وكان الفنان عماد زيادة، قد احتفل بعقد قران ابنة شقيقه مايا مطلع شهر مايو الماضي، الذي أقيم وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء وكان من بينهم الداعية مصطفى حسني، محمد هاني لاعب النادي الأهلي، مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام غالي.

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