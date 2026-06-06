فرح أسطوري".. 25 صورة ترصد أجواء حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة

أقيم مساء أمس الجمعة، حفل زفاف مايا ابنة الفنان عماد زيادة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد من الفنانين ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

عمرو دياب ونادية الجندي وراغب علامة

وشهد حفل الزفاف حضور كوكبة من الفنانين بينهم المنتج تامر مرسي، عمرو دياب، يسرا، نادية الجندي، باسم سمرة، جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، إدوارد، السيناريست يوسف معاطي، ماجد المصري، مي عمر، المخرج محمد سامي، راغب علامة، جومانا مراد، أحمد زاهر، محمد هنيدي، بوسي، إدوارد، ياسر جلال، الإعلامية هالة سرحان.

ظهور عصام السقا وزوجته لأول مرة

شهد حفل الزفاف ظهور الفنان عصام السقا مع زوجته لأول مرة في مناسبة اجتماعية.

عماد زيادة يحتفل بعقد قران ابنة شقيقه

وكان الفنان عماد زيادة، قد احتفل بعقد قران ابنة شقيقه مايا مطلع شهر مايو الماضي، الذي أقيم وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء وكان من بينهم الداعية مصطفى حسني، محمد هاني لاعب النادي الأهلي، مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام غالي.

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