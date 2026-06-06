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اقتراح برغبة.. تحرك برلماني جديد لحل أزمة العدادات الكودية

كتب : نشأت حمدي

12:02 م 06/06/2026

مجلس الشيوخ المصري

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تناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الإثنين المقبل، اقتراحًا برغبة من النائب عماد خليل، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منظومة العدادات الكهربائية، ودعم التوسع في الطاقة الشمسية.

اقتراح برغبة يطالب بمزيد من العدالة في محاسبة استهلاك العدادات الكودية

يهدف المقترح إلى حل مشكلة العدادات الكودية، حيث يربط بين تطويرها وتحسين كفاءة الشبكة، وتحقيق عدالة أكبر في محاسبة الاستهلاك.

ويأتي ذلك في وقت يشكو فيه مواطنون من زيادة الأعباء بعد تطبيق سعر موحد على بعض العدادات الكودية، خاصة في العقارات التي تقدمت بطلبات تصالح ولم تنته إجراءاتها بعد.

وتفجرت الأزمة بعد تطبيق سعر موحد للكهرباء على بعض العدادات الكودية الخاصة بالمباني المخالفة والمتقدمة للتصالح، بواقع 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، مع إلغاء نظام الشرائح المدعمة لهذه الفئة اعتبارًا من أبريل 2026.

ويرى نواب أن هذا القرار أدى إلى زيادة واضحة في قيمة الفواتير على شريحة من المواطنين، خصوصًا أصحاب الاستهلاك المحدود الذين كانوا يستفيدون سابقًا من نظام الشرائح المتدرجة، فبدلًا من دفع قيمة أقل عند الاستهلاك المنخفض، أصبح المواطن يحاسب بسعر واحد، ما يرفع العبء على الأسر الأقل استهلاكًا.

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الشريحة الموحدة العدادات الكودية مجلس الشيوخ

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