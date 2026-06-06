أكسيوس: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق والخلافات المتبقية محدودة

كشفت مصادر أمريكية أن المفاوضات بين واشنطن وطهران وصلت إلى مرحلة متقدمة، في وقت تواصل فيه الأطراف مناقشة عدد محدود من القضايا العالقة ضمن مسار التوصل إلى تفاهم بين الجانبين.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين أن كوشنر وويتكوف عقدا اجتماعاً مع خبراء نوويين في المختبر الوطني بولاية تينيسي.

وأوضح المسؤولون أن الاجتماع لا يشكل دليلاً على قرب إبرام اتفاق نهائي، لكنه يعكس جدية المرحلة التي بلغتها المفاوضات.

وأضافوا أن الخبراء الذين شاركوا في الاجتماع سبق لهم المساهمة في عملية استعادة اليورانيوم من فنزويلا، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة شكّلت فريقاً يضم مئة خبير نووي للمشاركة في المفاوضات مع إيران، ويضم نخبة من المختصين القادرين على التعامل مع الجوانب التقنية لأي اتفاق محتمل.

خلافات محدودة بانتظار الرد الإيراني

وأكد المسؤولون أن البيت الأبيض تلقى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، رغم استمرار الخلافات حول بعض تفاصيل مذكرة التفاهم.

وبحسب مصدرين تحدثا للموقع، فإن أبرز نقاط الخلاف تتعلق بحجم الأموال المجمدة التي سيتم الإفراج عنها وتوقيت ذلك.

كما أشار المصدران إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب أن يتضمن الاتفاق مهلة قدرها 60 يوماً لاستكمال خفض تخصيب اليورانيوم، بينما تطالب إيران بمهلة تمتد إلى 90 يوماً.

ووفقاً للمصادر، فإن واشنطن لا تزال بانتظار الرد الإيراني الرسمي، في حين تصف الخلافات المتبقية بين الطرفين بأنها محدودة نسبياً.