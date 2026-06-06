واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور المختلفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 110 آلاف و652 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

110 آلاف مخالفة مرورية في حملات وزارة الداخلية

أسفرت الحملات المرورية عن فحص 910 سائقين، وتبين إيجابية 26 حالة لتعاطي المواد المخدرة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال في الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 449 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص والأمن والمتانة.

وتم فحص 92 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين المرورية.

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه

وفي إطار جهود مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، نجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط مبالغ مالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

ضبط 3 أطنان دقيق في قضايا تموينية خلال 24 ساعة

وفي مجال مكافحة الجرائم التموينية، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهما المكبرة لضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، وتم خلالها التحفظ على نحو 3 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

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