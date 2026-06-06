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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الهبوط ببداية تعاملات السبت

كتب : ميريت نادي

10:13 ص 06/06/2026

أسعار الذهب

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انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 85 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت 6-6-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4305 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5535 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6460 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7385 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 51680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 73850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 229673 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 369250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.27 % إلى نحو 4328 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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