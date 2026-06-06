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النشرة المرورية.. سيولة بشوارع القاهرة والجيزة وانتشار مكثف للخدمات الأمنية

كتب : علاء عمران

10:15 ص 06/06/2026

النشرة المرورية

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شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، بالتزامن مع انتشار الخدمات الأمنية والدوريات المرورية لمتابعة حركة السير، وضبط المخالفات، وتيسير حركة المركبات بالمحاور الرئيسية.

سيولة مرورية بالمحاور الرئيسية

سادت حالة من الانسياب المروري بمناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد، إلى جانب مناطق حلوان والمعادي والمقطم، فضلًا عن ميداني التحرير ورمسيس ومدينة نصر، وسط انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحالة المرورية والتعامل الفوري مع أي معوقات أو مخالفات.

كما شهدت شوارع فيصل والهرم ومحيط ميادين الجيزة وجامعة القاهرة ومنطقة بين السرايات وشارع التحرير، وصولًا إلى منطقتي البحوث والدقي والمهندسين، سيولة مرورية وانتظامًا في حركة المركبات.

انتشار الأوناش وسيارات الإغاثة

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة انتشار الخدمات المرورية بالشوارع والميادين، مع الدفع بسيارات الإغاثة والأوناش المرورية للتعامل السريع مع الأعطال أو الحوادث التي قد تؤثر على حركة السير، بما يضمن تسهيل تنقل المواطنين.

تمركز الخدمات على الطرق السريعة

كما تمركزت سيارات الإغاثة العاجلة على الطرق والمحاور الرئيسية، من بينها طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق القاهرة - السويس، وطريق القاهرة - الإسماعيلية، تحسبًا لوقوع أي أعطال مفاجئة للمركبات، وضمان سرعة التعامل معها.

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