أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر طرح 6 فرص استثمارية جديدة ضمن طروحات شهر يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية، وذلك من خلال بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتنوع الفرص المطروحة بين الأنشطة التجارية والخدمية والتعليمية والفندقية، بما يسهم في توفير مزيد من الخدمات لسكان المدينة ودعم النشاط الاقتصادي.

طرح 6 فرص استثمارية جديدة بمدينة 6 أكتوبر

يتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويستمر استقبال الطلبات حتى 15 يونيو 2026.

وتشمل الفرص المطروحة:

- قطعة أرض لإقامة مخازن غذائية بالمحور المركزي الصناعي امتداد المنطقة الصناعية السادسة، بمساحة 6634.95 مترًا مربعًا، وسعر تقديري 16,540 جنيهًا للمتر المربع، بنسبة بنائية 65%، وبارتفاع أرضي ودورين، ومدة تنفيذ 3 سنوات.

- قطعة أرض لإقامة مشروع خدمي لصيانة السيارات بمنطقة الفاصل السكني الصناعي، بمساحة 10194.5 مترًا مربعًا، وسعر تقديري 20,595 جنيهًا للمتر المربع، بنسبة بنائية 40%، وبارتفاع أرضي ودورين، ومدة تنفيذ 3 سنوات.

- قطعة أرض لإقامة حضانة بمنطقة خدمات مجاورة 13 و14 بغرب سوميد، بمساحة 1800 متر مربع، وسعر تقديري 20,005 جنيهات للمتر المربع، بنسبة بنائية 30%، وبارتفاع أرضي ودور أول مخصص للإدارة فقط.

- قطعة أرض بنشاط فندقي تجاري بمنطقة خدمات الحيين الثالث والرابع، بمساحة 1596 مترًا مربعًا، وسعر تقديري 20,970 جنيهًا للمتر المربع، بنسبة بنائية 40%، وبارتفاع أرضي ودورين.

- قطعة أرض بنشاط تجاري بمنطقة خدمات أرض القرعة "2000 قطعة"، بمساحة 10020.95 مترًا مربعًا، وسعر تقديري 24,570 جنيهًا للمتر المربع، بنسبة بنائية 40%، وبارتفاع أرضي ودورين، ومدة تنفيذ 3 سنوات.

وأكد جهاز مدينة 6 أكتوبر أن آخر موعد للتسجيل والتقديم على الفرص الاستثمارية هو 15 يونيو 2026، من خلال بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.