شهدت منطقة السلام بالقاهرة، واقعة مأساوية، حيث أقدمت موظفة تبلغ من العمر 24 عامًا على إنهاء حياتها بالقفز من أعلى برج سكني، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

بلاغ بسقوط فتاة من أعلى عقار في السلام

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط فتاة من أعلى عقار بمنطقة جسر السويس. وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

وتبين من التحريات الأولية وجود جثة لفتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، تعمل بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان.

التحريات تكشف هوية المتوفاة وظروف الواقعة

أوضحت التحريات أن المتوفاة تعرضت لإصابات بالغة نتيجة السقوط، شملت نزيفًا بالرأس وكسورًا متفرقة بالجسم، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

أزمة عاطفية وراء إنهاء الحياة في السلام

وبسؤال أسرة المتوفاة، قالوا بإنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة عاطفية، مؤكدين أنها كانت تعاني من ضغوط نفسية أثرت على حالتها بشكل ملحوظ.

وأضاف أفراد الأسرة أن الفتاة تحدثت في أكثر من مناسبة عن معاناتها النفسية وشعورها بالحزن الشديد خلال الفترة الماضية.

النيابة تباشر التحقيقات وتنتدب الطب الشرعي

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة. وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، حيث قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

اقرأ أيضا:

حبس أحمد الحداد زوج الفنانة هاجر أحمد في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ.. ما القصة؟

"4 قرارات و4 اتهامات".. تفاصيل قرارات النيابة في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ بالتجمع