اندلع حريق هائل، منذ قليل، داخل قطعة أرض محاطة بسور بمنطقة المنيب، بالقرب من كوبري القصبجي على طريق مصر–أسيوط الزراعي، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي مع تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف.

حريق مفاجئ يمتد وسط الأشجار والنخيل في منطقة المنيب

وبحسب شهود عيان، نشب الحريق داخل أرض تحتوي على هيش وأشجار ونخيل، ما ساعد على سرعة انتشار النيران بشكل ملحوظ، خاصة مع وجود مواد قابلة للاشتعال داخل الموقع.

وأضاف الأهالي أن الحريق لا يزال مستمرًا منذ نحو نصف ساعة، مع تزايد حدته وامتداده لمساحات أكبر داخل الأرض، وسط محاولات للسيطرة عليه قبل وصوله إلى المناطق المجاورة.

وعلى الفور، تم إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وجارٍ متابعة تطورات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.