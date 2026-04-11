النيران تلتهم أرضًا زراعية.. حريق هائل قرب كوبري القصبجي بالمنيب -(صور)

كتب : صابر المحلاوي

12:15 ص 11/04/2026 تعديل في 12:21 ص
    حريق كوبري القصبجي
    حريق كوبري القصبجي
    حريق كوبري القصبجي (5)
    حريق كوبري القصبجي (4)
    حريق كوبري القصبجي (7)
    حريق كوبري القصبجي (8)
    حريق كوبري القصبجي (6)

اندلع حريق هائل، منذ قليل، داخل قطعة أرض محاطة بسور بمنطقة المنيب، بالقرب من كوبري القصبجي على طريق مصر–أسيوط الزراعي، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي مع تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف.

حريق مفاجئ يمتد وسط الأشجار والنخيل في منطقة المنيب

وبحسب شهود عيان، نشب الحريق داخل أرض تحتوي على هيش وأشجار ونخيل، ما ساعد على سرعة انتشار النيران بشكل ملحوظ، خاصة مع وجود مواد قابلة للاشتعال داخل الموقع.

وأضاف الأهالي أن الحريق لا يزال مستمرًا منذ نحو نصف ساعة، مع تزايد حدته وامتداده لمساحات أكبر داخل الأرض، وسط محاولات للسيطرة عليه قبل وصوله إلى المناطق المجاورة.

وعلى الفور، تم إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وجارٍ متابعة تطورات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

حريق كوبري القصبجي طريق مصر أسيوط حريق أشجار نخيل الحماية المدنية

