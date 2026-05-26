أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عدم إجراء أي مباحثات حول التسوية في أوكرانيا في الوقت الراهن.

وسبق أن صرح روبيو بأن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة لعب دور في التسوية الأوكرانية، مؤكدا أن النزاع يجب أن ينتهي فقط بالوسائل الدبلوماسية.

وعقدت وفود روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة 3 جولات من المفاوضات منذ بداية العام آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن توقف مباحثات السلام يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

وأكد أنه يجب على نظام كييف أن يبدأ التفاوض وأن مساحة حرية اتخاذ القرار لأوكرانيا تتقلص مع تدهور وضعها على الجبهة، وفقا لروسيا اليوم.