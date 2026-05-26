انتقدت القنصلية الإيرانية في حيدر آباد الهندية، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بسبب زيارته لضريح تاج محل في ظل أزمة الشرق الأوسط.

كان وزير الخارجية الأمريكي وزوجته قد زارا، أمس الاثنين، ضريح تاج محل الشهير، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها روبيو إلى الهند.

على إثر ذلك، نشرت القنصلية الإيرانية تغريدة على منصة "إكس" جاء فيها: "لو كان روبيو يعرف التاريخ أو العمارة، لما التقط صورة هنا".

وأضافت: "هذا الصرح بُني بدافع الحب لزوجة الإمبراطور الإيرانية، وصُنع بعبقرية المهندسين المعماريين الإيرانيين، بينما تهدد حكومته اليوم بمحو الحضارة الإيرانية، مهينة الحضارات الأخرى"، وفقا لروسيا اليوم.