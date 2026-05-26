قدم عدد من باحثي معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث نصائح علمية، لضمان قضاء عيد صحي وآمن، مع التأكيد على أن هذه الإرشادات تنبع من خبراتهم البحثية والطبية.

التغذية السليمة والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي

قالت الدكتورة خديجة عليان، استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية، إن الإفراط في تناول اللحوم والدهون خلال العيد قد يؤدي إلى التلبك المعوي وعسر الهضم، خاصة لدى الأطفال، ونصحت بالبدء بوجبات خفيفة متوازنة تحتوي على خضروات لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي، وتجنب الإفراط في تناول اللحوم الدسمة، والحرص على الاعتدال في الكميات، وتقسيم الوجبات على مدار اليوم بدلاً من تناول وجبة واحدة كبيرة

فيما حذر الدكتور هاني الميقاتي، باحث بقسم طب الأطفال، من الإفراط في الدهون والمشويات غير الصحية، لما لها من تأثيرات سلبية على الهضم وصحة الأطفال، مع التأكيد على أهمية شرب كميات كافية من الماء.

إرشادات خاصة للحالات الصحية المختلفة

ونصحت الدكتورة زهراء شفيق محمد الألفي بتناول اللحوم المطهية جيدًا مع الإكثار من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، وتجنب الدهون الزائدة لدعم المناعة للأطفال الذين يعانون من فرط الحركة (ADHD)، فيما أوصت الدكتورة هالة زيدان بتجنب الدهون المشبعة والمتحولة والأطعمة المصنعة، والاعتماد على الأغذية الطبيعية المتوازنة.

السلامة الدوائية وإدارة الأمراض المزمنة

أكدت الدكتورة رشا عزت مصطفى أستاذ الفارماكولوجي، أن التغير في نمط الغذاء خلال العيد يستلزم الالتزام بالجرعات الدوائية دون تغيير أو إيقاف، ومراقبة ضغط الدم والسكر، خاصة مع تناول وجبات دسمة، واستشارة الطبيب عند ظهور أي أعراض غير معتادة، وأضافت الدكتورة نادية محمد أحمد أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية أهمية ضبط مواعيد الأدوية بما يتناسب مع نمط الحياة خلال العيد.

نضارة البشرة والعناية الجلدية

أوضحت الدكتورة نهى هاني خاطر بقسم بحوث الأمراض الجلدية والتناسلية، أن الإفراط في الدهون والسهر خلال عيد الأضحى قد يؤثر سلبًا على نضارة البشرة ويزيد من فرص ظهور الحبوب، ناصحة باستخدام واقٍ للشمس بدرجة حماية 35% على الأقل مع الترطيب اليومي، وفي حال ظهور حبوب استخدام غسول يحتوي على "ساليسيليك أسيد 1%" أو "بنزويل بيروكسيد 4%" مع تجنب لمسها، وللرجال يفضل مع الحلاقة استخدام مرطب مهدئ يحتوي على مادة "السيكا".

إقرأ أيضا

لا تشتروا هذه اللحوم.. أستاذ سموم يكشف أخطر طرق الغش

كيف تختار أضحية سليمة؟ خبير يكشف أهم العلامات والتحذيرات



