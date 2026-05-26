حالة طقس اليوم الثلاثاء.. اضطراب بحركة الملاحة وارتفاع شديد بالحرارة

كتب- محمد ممدوح:

07:00 ص 26/05/2026
    الطقس بمدينة الطور
    الطقس بجنوب سيناء
    خالة الطقس
    الطقس
    الطقس
    الطقس
    حالة الطقس في المهندسين (6)
    حالة الطقس في المهندسين (7)
    حالة الطقس في المهندسين (4)
    حالة الطقس في المهندسين (5)
    حالة الطقس في المهندسين (2)
    حالة الطقس في المهندسين (3)
    حالة الطقس في المهندسين (1)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن الظواهر الجوية وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة على عدد من المناطق، مع نشاط ملحوظ للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية ببعض السواحل.

وأوضحت الهيئة أن طقس اليوم يشهد أجواءً معتدلة الحرارة في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يصبح معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلًا على مختلف الأنحاء.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة للعظمى و19 للصغرى، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى 30 للعظمى و18 للصغرى، وفي شمال الصعيد 37 للعظمى و24 للصغرى، وجنوب الصعيد 40 للعظمى و25 للصغرى.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، إلى جانب نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض مناطق محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وكذلك على سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

وأضاف البيان أنه من المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة النشرات والتحديثات الرسمية أولًا بأول.

ورد النيل يلتهم ترعة نزلة عمارة.. 1500 فدان تحت خطر العطش بسوهاج (فيديو
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
