روبيو: يجب فتح مضيق هرمز بأي شكل من الأشكال

كتب : وكالات

06:08 ص 26/05/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن مضيق هرمز يجب أن يُفتح "بأي شكل من الأشكال"، في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران الإثنين.

وأضاف روبيو، في تصريحات للصحفيين على متن طائرته خلال زيارته إلى مدينة جايبور الهندية، أن "المضائق يجب أن تكون مفتوحة، وستُفتح بأي شكل من الأشكال، لذلك ينبغي أن تظل مفتوحة".

في السياق نفسه، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التفاوض على صياغة اتفاق مع إيران لا يزال مستمرا، موضحا أن هذه العملية "قد تستغرق بضعة أيام".

وتأتي تصريحات روبيو في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، وسط تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة بين واشنطن وطهران، وفقا لسكاي نيوز.

