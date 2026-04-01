الداخلية: سحب 949 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 38 مركبة متهالكة

كتب : علاء عمران

12:02 م 01/04/2026

سحب 949 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حملات مرورية موسعة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن سحب 949 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الملصق الإلكتروني


كما تواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، مع إتاحة الخدمات الرقمية عبر بوابة مرور مصر لتسهيل الإجراءات وسداد الرسوم إلكترونيًا.

سيارات متهالكة


وفي سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة من رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن جهود تحسين السيولة المرورية ومنع التكدسات.

كما كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد المخالفات ورفع المركبات المهملة من الطرق.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

