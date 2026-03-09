كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بسوهاج.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه تبين أنه بتاريخ 8 الجاري، تم الإبلاغ لمركز شرطة دار السلام بسوهاج بحدوث مشاجرة بين طرف أول: أحد الأشخاص مصاب بطلق ناري بالصدر ونجلي عمومته، وطرف ثان: عامل مصاب بطلق ناري بالقدم و3 من أنجال عمومته، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات حول الجيرة.



إطلاق نار وتبادل اتهامات بين عائلات بسوهاج

وخلال المشاجرة تعدى الطرفان على بعضهما بالضرب وأطلقا الأعيرة النارية باستخدام أسلحة كانت بحوزتهما، مسببة الإصابات المشار إليها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهما 5 أسلحة نارية (3 بنادق آلية وبندقيتين خرطوش) وكمية من الطلقات المختلفة الأعيرة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترف الطرفان بارتكاب الواقعة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما لنفس الأسباب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية