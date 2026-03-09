وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر فعاليات الندوة التثقيفية الـ 43 التي تنظمها القوات المسلحة المصرية، وذلك ضمن الاحتفالات الرسمية بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، حيث يتم تكريم الأبطال وتقدير تضحياتهم في خدمة الوطن.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز



