إعلان

يوم الشهيد.. الرئيس السيسي يحضر فعاليات الندوة التثقيفية الـ 43- بث مباشر

كتب : أحمد الجندي

02:18 م 09/03/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر فعاليات الندوة التثقيفية الـ 43 التي تنظمها القوات المسلحة المصرية، وذلك ضمن الاحتفالات الرسمية بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، حيث يتم تكريم الأبطال وتقدير تضحياتهم في خدمة الوطن.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز


اقرأ أيضاً:

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة


لتقليل الفاتورة وتخفيف الضغط على الشبكة.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

فرص عمل لحديثي التخرج بالكهرباء.. الشروط والمستندات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية الـ 43 القوات المسلحة المصرية يوم الشهيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
أخبار مصر

السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
مسلسل "الكينج".. محمد عادل إمام يعلق على مشهد رقص إيمي سالم
دراما و تليفزيون

مسلسل "الكينج".. محمد عادل إمام يعلق على مشهد رقص إيمي سالم

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
أخبار مصر

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
"الفن مش رسالة".. حملة إعلانية تثير الجدل في الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

"الفن مش رسالة".. حملة إعلانية تثير الجدل في الإسكندرية- صور
قرار من القضاء بشأن استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة