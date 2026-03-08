كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على أحد الأشخاص داخل مستودع أسطوانات غاز بقنا .

تحريات الأجهزة الأمنية بالوزارة، أكدت من الفحص عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، إذ تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "القائم بالتصوير"، و طرف ثان "عاملان بمستودع أسطوانات غاز"، تطورت إلى مشاجرة لرغبة الأول فى تغيير أسطوانة غاز وقيام الثانى بإبلاغه بعدم وجود أسطوانات متوفرة قام على إثرها الأول بتصوير مقطع الفيديو المُشار إليه وقيام الطرف الآخر بمنعه من التصوير والتعدى عليه بالسب دون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات، وتولت النيابة العامة التحقيق.