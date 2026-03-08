كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليه والعاملين بمحل عمله "مخزن لتشوين الخضروات" بالقليوبية.

مشاجرة بمخزن خضروات بالقليوبية

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين بتاريخ 16/ فبراير المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من (8 أشخاص "أحدهم مصاب بكسر بالذراع") بتضررهم من (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبيه لقيامهم بالتعدى عليهم بالضرب بإستخدام "عصى خشبية" محدثين إصابة أحدهم المنوه عنها لخلافات بينهم حول العمل.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثانى (2 عصى خشبية "المستخدمتين فى التعدى) ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

