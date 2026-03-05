واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل مبالغ طائلة ناتجة عن نشاطه الإجرامي.

وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهم تورط في ترويج المواد المخدرة وتحقيق أرباح غير مشروعة، ثم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية قانونية، في محاولة منه للإفلات من الرقابة الأمنية والقانونية.

ثروة مشبوهة

وأوضحت التحريات أن المتهم اعتمد أسلوباً احترافياً في تبييض أمواله من خلال تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، وشراء وحدات سكنية وعقارات فاخرة، وامتلاك أسطول من المركبات، وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 100 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"