استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وفد شركة رينـيرجى جروب بارتنرز، تحالف الإنتاج الحربى مع شركة جرين تك ايجيبت، الشركة القائمة على تنفيذ مشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة طور سيناء.

واستمع المحافظ لعرض متكامل للمشروع وما توصلت إليه الدراسات والإجراءات التنفيذية للمشروع.

ترحيب المحافظ بالمشروع

ورحب المحافظ بفكرة إقامة المشروع على أرض المحافظة لما تتميز به من مقومات طبيعية وطبوغرافية تساهم على نجاح المشروع مما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

جهود الدولة فى مجال الهيدروجين الأخضر

وأشار المحافظ إلى جهود الدولة فى مجال الهيدروجين الأخضر ومتطلبات التنمية المستدامة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء 3445 لسنة 2023، بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفى إطار التعاون المثمر والمستمر بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الإنتاج الحربى.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب رشاد، القائم بأعمال السكرتير العام، والمهندس مصطفى عبده أحمد، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.