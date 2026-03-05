إعلان

النيران تحاصر محطة وقود.. كيف منعت الحماية المدنية كارثة في أسيوط؟

كتب : محمود عجمي

02:39 م 05/03/2026
شهد حي غرب مدينة أسيوط، صباح اليوم الخميس، اندلاع حريق هائل داخل محل لبيع الملابس والأدوات الرياضية، يقع بجوار محطة وقود للبنزين والغاز الطبيعي بشارع 23 يوليو، في واقعة كادت أن تتسبب في كارثة كبرى.

دفع 5 سيارات إطفاء وإغلاق محيط الحادث

ودفعت قوات الحماية المدنية بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى محطة الوقود المجاورة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق الشوارع المحيطة وتعديل المسارات المرورية بوسط المدينة لحين السيطرة الكاملة على الحريق.

متابعة ميدانية من مدير الأمن

وانتقل اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، يرافقه عدد من قيادات المديرية، إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال الإطفاء والإشراف على جهود السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى محطة الوقود المجاورة.

بلاغ رسمي وتحرك عاجل

وكان اللواء وائل نصار قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل محل للملابس والأدوات الرياضية بشارع 23 يوليو بحي غرب المدينة.

فرض كردون أمني وإغلاق محطة الوقود

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وضباط قسم شرطة أول أسيوط إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة، وإغلاق محطة الوقود المجاورة للحريق كإجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال الإخماد.

تحرير محضر وإخطار النيابة

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

