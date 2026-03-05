إعلان

إعلام أمريكي: 12 دولة تسعى إلى التوسط بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

كتب : وكالات

02:11 م 05/03/2026

إيران وأمريكا

كشف مسؤول أمريكي بارز أن نحو 12 دولة تواصلت مع الولايات المتحدة، في محاولة للتوسط من أجل وقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي دخلت يومها السادس.

وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "منذ تصاعدت الأمور إلى العنف، تواصلت معنا دول عدة"، مشيراً إلى أن عددها بلغ نحو 12 دولة.

وأضاف: "أبدى البعض رغبته في معرفة ما إذا كان بإمكانه المساعدة في حل الأزمة، وقد تواصلنا معه".

وكانت تقارير أشارت سابقاً إلى أن الاستخبارات الإيرانية أبلغت الولايات المتحدة استعدادها لفتح قنوات اتصال بشأن كيفية إنهاء الحرب، وأوضحت أن الرسائل نقلت إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عبر دولة ثالثة.

غير أن وكالة أنباء "تسنيم" نقلت عن مسؤول إيراني إن طهران لم توجه أي رسالة إلى الولايات المتحدة، بل "لن ترد على رسائلها".

كما أن مسؤولين أمريكيين أكدوا لـ"سي إن إن" عدم وجود مفاوضات جارية، وأن أي "مخارج محتملة من غير المرجح أن تظهر في المدى القريب"، إذ لا توجد أي نقاشات جادة حول وقف العمليات العسكرية.

وكشفت الشبكة أنه لم يحدث أي تبادل فعلي للرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، كما أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي قاد 3 جولات من المفاوضات مع إيران قبل شن الضربات، لم يكن على اتصال بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي كان يتبادل معه الرسائل النصية في الماضي، ولا كبير مسؤولي الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وقال مسؤول أميركي بارز: "لا نستخدم أي جهة كوسيط. هذا عمل عسكري ويجب أن يأخذ مجراه".

