بنك أبوظبي الأول مصر يربح 16.7 مليار جنيه خلال 2025

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، زيادة صافي الأرباح بنسبة 5% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 16.7 مليار جنيه، وذلك بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف.

وبحسب النتائج المالية، وفق بيان البنك اليوم، فقد ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% ليصل إلى 484 مليار جنيه، فيما نمت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 30% لتصل إلى 184 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما واصل البنك تعزيز قاعدة الودائع، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 29% إلى 334 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يؤكد ثقة العملاء المتواصلة في البنك وقدرته على جذب الودائع والحفاظ عليها في بيئة مصرفية تنافسية.

كما بلغ صافي الدخل من العمولات 3 مليارات جنيه، بنمو قدره 21% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية البنك في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة.