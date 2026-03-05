إعلان

إيران تنفي استهداف أذربيجان بطائرات مسيرة

كتب : وكالات

02:05 م 05/03/2026

الجيش الإيراني

نفى الجيش الإيراني استهداف أذربيجان بمسيرة الخميس، بعدما أعلنت الخارجية الأذربيجانية وقوع هجمات بطائرات مسيرة نُفذت من الأراضي الإيرانية على ناختشيفان، وأعلنت استدعاء السفير الإيراني.

ونددت الخارجية بالهجمات التي أسفرت عن إصابة شخصين، وقالت إنها تحتفظ بحق الرد.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن هجمات بطائرات مسيرة نُفذت من الأراضي الإيرانية على ناختشيفان، وأعلنت استدعاء السفير الإيراني.

ونددت الخارجية بالهجمات التي أسفرت عن إصابة شخصين، وقالت إنها تحتفظ بحق الرد

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة رويترز للأنباء، سقوط صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من إيران قرب مطار ناختشيفان.

وتقع ناختشيفان، كجيب تابع لأذربيجان يفصلها عن بقية أراضي البلاد، وتحدها إيران من الجنوب وأرمينيا من الشمال، ويقع ⁠مطار ناخشيفان ⁠الدولي ‌على بُعد نحو ‌عشرة كيلومترات من الحدود مع إيران.

