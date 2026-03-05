إعلان

روسيا تكشف حقيقة طلب إيران تزويدها بالسلاح

كتب : وكالات

02:08 م 05/03/2026

علم روسيا

أعلنت موسكو، الخميس، أن إيران لم تتصل ⁠بروسيا لطلب إمدادات أسلحة.

وردا ‌على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت ⁠روسيا تعتزم تقديم مساعدة مادية لإيران، بما في ذلك ⁠توريد أسلحة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "في هذه الحالة، لم تكن هناك أي طلبات من الجانب الإيراني".

وتابع بيسكوف: "موقفنا الثابت معروف للجميع، ولم تحدث أي تغييرات ‌في هذا الصدد".

ونددت روسيا بالضربات الأمريكية الإسرائيلية، ودعت إلى وقف فوري للحرب على إيران التي ربطتها ‌بها علاقات وثيقة في السنوات القليلة الماضية.

والعام ‌الماضي أبرمت إيران ‌اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما مع موسكو، وتقوم روسيا ببناء وحدتين نوويتين جديدتين في بوشهر، ‌موقع محطة الطاقة ‌النووية غربي إيران.

كما زودت إيران روسيا بطائرات مسيّرة من طراز "شاهد"، لاستخدامها ⁠ضد أوكرانيا.

وكانت روسيا اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة جر الدول ⁠العربية إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، عبر "استفزاز إيران".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنه لا توجد أي مؤشرات على ‌أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتراجعان عن توجيه ضربات لإيران.

والإثنين تحدث ⁠الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع قادة 4 دول عربية.

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج روسيا

